Сыграет ли ЦСКА против "Реала" в четыре защитника? Ответ Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что в последнее время его команда стала более атакующей. Также он объяснил, почему армейцы в последних встречах действуют по схеме с четырьмя защитниками.

- Сейчас мы на первой ступеньке сбора команды, на взлетной полосе. Мне нравится то, что у нас происходит, - сказал Гончаренко. - Мы сумели заменить ветеранов дерзкими молодыми игроками. Если не считать травмированных, у нас оптимальное соотношение между атакой и обороной. Может, мы немного сконцентрированы на атаке, но все идет хорошо.

- После травмы Магнуссона ЦСКА перешел на игру в четыре защитника. Завтра сыграете так, или в пять игроков обороны?

- Это (переход на схему с четырьмя защитниками. – Прим. "СЭ") не связано с травмами. Иногда нужно делать новые шаги, чтобы придать команде новую жизнь. Нам удобнее ставить атакующих игроков. Из этого мы и исходим. Что до завтрашнего матча, есть подспорье, когда по ходу игры можно безболезненно менять схему. (Андрей Михайлов)

Матч ЦСКА - "Реал" состоится 2 октября на стадионе "Лужники". Начало игры - 22.00 по московскому времени.

ЦСКА – "Реал": Лига чемпионов, 2 октября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)