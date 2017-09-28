Свен Ульрайх: "У "ПСЖ" атака мирового уровня"

Вратарь "Баварии" Свен Ульрайх после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "ПСЖ" (0:3) отметил, что мюнхенцы сами облегчили жизнь парижанам. По мнению голкипера, немцы слишком быстро пропустили первый мяч.

- Мы сами облегчили жизнь сопернику, - приводит официальный сайт УЕФА слова Ульрайха. - Разумеется, слишком быстро пропустили первый мяч, и это точно не могло пойти нам на пользу. У парижан - атака мирового уровня, а мы загубили слишком много моментов.

Напомним, что Свен Ульрайх заменил в воротах "Баварии" Мануэля Нойера, выбывшего из-за травмы до конца года.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Бавария"