Свен Ульрайх — об ошибке в матче с "Реалом": "Это позор"

Голкипер "Баварии" Свен Ульрайх заявил, что допустил позорную ошибку в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Реала". Немец не сумел выбить мяч, благодаря чему нападающий Королевского клуба Карим Бензема забил в пустые ворота. Игра закончилась со счетом 2:2, и по сумме двух встреч в финал турнира вышел "Реал".

– Для вратарей подобные ошибки – это судьба, – приводит Mundo Deportivo слова Ульрайха. – Если нападающий терпит неудачу, это не такая большая проблема, если защитник терпит неудачу, это уже хуже, чем нападающий, но вратари не могут позволить себе потерпеть неудачу. В течение восьми месяцев я не подводил, и то, что произошло – это позор. Это были какие-то миллисекунды, где у меня было два решения, но не было достаточно времени, чтобы выбрать.