Свен Ульрайх: "Надеюсь, не пропущу в матче с "Ростовом"

Вратарь "Баварии" Свен Ульрайх поделился ожиданиями от выездного матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ростовом". По его словам работы будет не много, и он постарается отыграть на ноль. Напомним, что основной голкипер Мануэль Нойер не примет участие в этой встрече.

– Хорошо себя чувствую и готов к матчу с "Ростовом", – цитирует Ульрайха официальный сайт "Баварии". – Я всегда тренируйсь по-полной вместе с командой, чтобы быть готовым к каждой игре, ведь могу выйти на замену. Кроме того, я уже набрал определенный опыт как в бундеслиге, так и на международной арене.

Думаю, что у меня не будет столько работы, как у Нойера. Однако очень важно в критических ситуация быть на месте. Надеюсь, что хорошо войду в игру. Все-таки официальный матч – это не тренировка, когда играешь на маленьких полях. Было бы хорошо, если пару раз покажу, на что способен. И конечно, мы хотим победить, желательно при этом не пропустив.