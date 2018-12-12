Суровый взгляд Анри. В "Монако" француз установил жесткую дисциплину. Видео

Курьезный момент произошел перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Монако" - "Боруссия" (0:2). Главный тренер монегасков Тьерри Анри установил жесткую дисциплину. Защитник Бенуа Бадиашиле после пресс-конференции, в которой также принимал участие и наставник команды, не задвинул стул, после чего был испепелен взглядом экс-нападающего сборной Франции.