02:48 | Футбол — Лига чемпионов

Суровый взгляд Анри. В "Монако" француз установил жесткую дисциплину. Видео

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Курьезный момент произошел перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Монако" - "Боруссия" (0:2). Главный тренер монегасков Тьерри Анри установил жесткую дисциплину. Защитник Бенуа Бадиашиле после пресс-конференции, в которой также принимал участие и наставник команды, не задвинул стул, после чего был испепелен взглядом экс-нападающего сборной Франции.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 6-й тур. "Реал" - ЦСКА, "Шальке" - "Локо" и другие матчи
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