Сумасшедший сэйв старшего брата Самира Хандановича. Видео

Голкипера "Марибора" Ясмин Ханданович совершил великолепный сэйв на последних минутах ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Хапоэля" из Беэр-Шевы. 39-летний словенец, являющийся двоюродным братом вратаря "Интера" Самира Хандановича, фактически гарантировал своей команде выход в групповую стадию главного клубного турнира Европы, так как в первом матче на выезде его команда уступила со счетом 1:2.

La parata più bella della serata è del cugino di Handanovic (Maribor) #ChampionsLeague pic.twitter.com/wm7YoSEzA7 – Michele Gazzetti (@MicheleGazzetti) 22 августа 2017 г.