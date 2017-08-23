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00:27 | Футбол — Лига чемпионов

Сумасшедший сэйв старшего брата Самира Хандановича. Видео

Голкипера "Марибора" Ясмин Ханданович совершил великолепный сэйв на последних минутах ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Хапоэля" из Беэр-Шевы. 39-летний словенец, являющийся двоюродным братом вратаря "Интера" Самира Хандановича, фактически гарантировал своей команде выход в групповую стадию главного клубного турнира Европы, так как в первом матче на выезде его команда уступила со счетом 1:2.

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