Сумасшедший перфоманс фанатов "Спартака". Видео

Фанаты "Спартака" перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" поддержали команду масштабным перфомансом.
На трех трибунах болельщики написали красно-белыми плашками "Yes, you can" – "Да, вы сможете". После этого "you" трансформировалось в изображение Кубка чемпионов, а слова "yes" и "can" в "let`s" и "go" – "вперед".
Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"
🔥🔥 Перфоманс болельщиков "Спартака" #СпартакСевилья pic.twitter.com/MCPZ4HcZ5m– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 17 октября 2017 г.