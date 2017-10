Сумасшедший перфоманс фанатов "Спартака". Видео

Фанаты "Спартака" перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" поддержали команду масштабным перфомансом.

На трех трибунах болельщики написали красно-белыми плашками "Yes, you can" – "Да, вы сможете". После этого "you" трансформировалось в изображение Кубка чемпионов, а слова "yes" и "can" в "let`s" и "go" – "вперед".

