Сумасшедший автогол защитника "Янг Бойз" в матче с ЦСКА. Видео

ЦСКА на последних минутах вышел вперед в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз" – 1:0. В компенсированное время защитник хозяев неудачно переправил мяч головой своему вратарю.

Голкипер не среагировал на пас одноклубника, далеко вышел из ворот, и не смог достать катящийся в ворота мяч.

Трансляция матча "Янг Бойз" - ЦСКА