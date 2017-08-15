23:35 | Футбол — Лига чемпионов

Сумасшедший автогол защитника "Янг Бойз" в матче с ЦСКА. Видео

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ЦСКА на последних минутах вышел вперед в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз" – 1:0. В компенсированное время защитник хозяев неудачно переправил мяч головой своему вратарю.

Голкипер не среагировал на пас одноклубника, далеко вышел из ворот, и не смог достать катящийся в ворота мяч.

Трансляция матча "Янг Бойз" - ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ВладиСлав БТ

Договорняк 100%. Весь матч смотрел и думал, что за цирк. Финал игры подтвердил сомнения.

23:42