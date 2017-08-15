Сумасшедший автогол защитника "Янг Бойз" в матче с ЦСКА. Видео

ЦСКА на последних минутах вышел вперед в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз" – 1:0. В компенсированное время защитник хозяев неудачно переправил мяч головой своему вратарю.
Голкипер не среагировал на пас одноклубника, далеко вышел из ворот, и не смог достать катящийся в ворота мяч.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska #UCL #ЛигаЧемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч. #ЯнгБойзЦСКА #YBZSKA 0:1 90+1' Касим Нуху (автогол) pic.twitter.com/F7wQ2SkgIR– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 августа 2017 г.
ВладиСлав БТ
Договорняк 100%. Весь матч смотрел и думал, что за цирк. Финал игры подтвердил сомнения.
23:42