Сухие матчи Акинфеева в Лиге чемпионов. С кем и когда

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев положил конец черной серии матчей с пропущенными голами в основном турнире Лиги чемпионов. Точка поставлена в домашней игре с "Бенфикой" (2:0) на отметке в 43 встречи. Последний сухой матч в основном турнире главного еврокубка до этого дня голкипер провел 1 ноября 2006-го против "Арсенала" в Лондоне (0:0). При этом голкипер повторил российский рекорд по числу игр на ноль в главном еврокубке.
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
14.09.2004
|
Гр.турнир
|
Порту (г)
|
0:0
|
29.09.2004
|
Гр.турнир
|
ПСЖ (д)
|
2:0
|
13.09.2006
|
Гр.турнир
|
Порту (г)
|
0:0
|
26.09.2006
|
Гр.турнир
|
Гамбург (д)
|
1:0
|
17.10.2006
|
Гр.турнир
|
Арсенал (д)
|
1:0
|
01.11.2006
|
Гр.турнир
|
Арсенал (г)
|
0:0
|
22.11.2017
|
Гр.турнир
|
Бенфика (д)
|
2:0
- Игорь Акинфеев
- ЦСКА (футбол)
- Гамбург (Футбол)
- Арсенал Лондон
- Бенфика (футбол)
- Порту
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
Тот самый Зануда
Соперники весьма достойные в этих матчах.
22:19