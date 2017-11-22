22:10 | Футбол — Лига чемпионов

Сухие матчи Акинфеева в Лиге чемпионов. С кем и когда

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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев положил конец черной серии матчей с пропущенными голами в основном турнире Лиги чемпионов. Точка поставлена в домашней игре с "Бенфикой" (2:0) на отметке в 43 встречи. Последний сухой матч в основном турнире главного еврокубка до этого дня голкипер провел 1 ноября 2006-го против "Арсенала" в Лондоне (0:0). При этом голкипер повторил российский рекорд по числу игр на ноль в главном еврокубке.

Дата

Стадия

Соперник

Счет

14.09.2004

Гр.турнир

Порту (г)

0:0

29.09.2004

Гр.турнир

ПСЖ (д)

2:0

13.09.2006

Гр.турнир

Порту (г)

0:0

26.09.2006

Гр.турнир

Гамбург (д)

1:0

17.10.2006

Гр.турнир

Арсенал (д)

1:0

01.11.2006

Гр.турнир

Арсенал (г)

0:0

22.11.2017

Гр.турнир

Бенфика (д)

2:0

Трансляция матча ЦСКА – "Бенфика" 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Тот самый Зануда

Соперники весьма достойные в этих матчах.

22:19