Сухи - в стартовом составе "Базеля" на матч с "Бенфикой"

Стали известны стартовые составы "Базеля" и "Бенфики" на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Напомним, что эти команды являются соперниками ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" по группе А.

Состав "Базеля": Вацлик, Ланг, Сухи, Аканджи, Баланта, Петретта, Джака, Дзуффи, Штеффен, ван Волфсвинкел, Оберлин.

Состав "Бенфики": Сезар, Алмейда, Луизау, Жардел, Гримальдо, Живкович, Пиззи, Фейса, Серви, Жонас, Хименес.

Матч "Базель" – "Бенфика" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.