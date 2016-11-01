22:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сухи и Думбья сыграют против "ПСЖ" с первых минут

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Стали известны составы "Базеля" и "ПСЖ" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут в составе хозяев появятся бывший защитник "Спартака" Марек Сухи и экс-форвард ЦСКА Сейду Думбья

Полностью заявки команд выглядят следующим образом: 

"Базель": Вацлик - Габер, Сухи, Баланта, А. Траоре - Бьяднасон, Дье, Т. Джака, Дельгадо, Штеффен - Думбья. 

Запасные - Вайлати, Дзуффи, Шпорар, Янко, Элиунусси, Хеэг, Калла.

"ПСЖ": Ареола - Менье, Тиагу Силва, Маркиньюс, Кюрзава - Тиагу Мотта, Верратти, Матюиди - Лукас, Кавани, Ди Мария. 

Запасные - Трапп, Крыховяк, Пасторе, Максвелл, Бен Арфа, Хесе, Рабьо.

Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Базель" - "ПСЖ"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
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