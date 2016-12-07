09:11 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Судья Томсон спасался бегством от игроков "Бешикташа"

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После завершения матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Динамо" - "Бешикташ" (6:0) в подтрибунных помещениях НСК "Олимпийский" произошел неприятный инцидент с арбитром встречи Крэйгом Томсоном, сообщает телеканала "Футбол 1". Игроки турецкой команды обступили датчанина и начали обзывать его на всех доступных языках. Рефери вовремя сбежал от своих преследователей в судейскую комнату.

Футболисты были недовольны решениями Томсона. В середине первого тайма в спорной ситуации он удалил защитника "Бешикташа" Андреаса Бека и поставил пенальти в ворота стамбульского клуба.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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карельский свинопас

Ковтун если бы турки выиграли,то попали в плей-офф ЛЧ,а так будут в ЛЕ...

11:30

Ковтун

abs68, нИкуда не попало Турки могли попасть, если бы выиграли. Удаление и пеналь в 1 тайме были оч спорными.

10:42

Ковтун

Судья вроде шотландец. НЕ?

10:38

abs68

А чем они недовольны? Попали же в Лигу Европы, а Динамо не куда не попало

10:19

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