Судья Томсон спасался бегством от игроков "Бешикташа"

После завершения матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Динамо" - "Бешикташ" (6:0) в подтрибунных помещениях НСК "Олимпийский" произошел неприятный инцидент с арбитром встречи Крэйгом Томсоном, сообщает телеканала "Футбол 1". Игроки турецкой команды обступили датчанина и начали обзывать его на всех доступных языках. Рефери вовремя сбежал от своих преследователей в судейскую комнату.
Футболисты были недовольны решениями Томсона. В середине первого тайма в спорной ситуации он удалил защитника "Бешикташа" Андреаса Бека и поставил пенальти в ворота стамбульского клуба.
карельский свинопас
Ковтун если бы турки выиграли,то попали в плей-офф ЛЧ,а так будут в ЛЕ...
11:30
Ковтун
abs68, нИкуда не попало Турки могли попасть, если бы выиграли. Удаление и пеналь в 1 тайме были оч спорными.
10:42
Ковтун
Судья вроде шотландец. НЕ?
10:38
abs68
А чем они недовольны? Попали же в Лигу Европы, а Динамо не куда не попало
10:19