Судья Томсон спасался бегством от игроков "Бешикташа"

После завершения матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Динамо" - "Бешикташ" (6:0) в подтрибунных помещениях НСК "Олимпийский" произошел неприятный инцидент с арбитром встречи Крэйгом Томсоном, сообщает телеканала "Футбол 1". Игроки турецкой команды обступили датчанина и начали обзывать его на всех доступных языках. Рефери вовремя сбежал от своих преследователей в судейскую комнату.

Футболисты были недовольны решениями Томсона. В середине первого тайма в спорной ситуации он удалил защитника "Бешикташа" Андреаса Бека и поставил пенальти в ворота стамбульского клуба.