Судья отменил гол "Базеля" в ворота ЦСКА. И правильно сделал

На 52-й минуте матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Базель" арбитр Бьерн Кайперс сначала засчитал взятие ворот хозяев поля, но через некоторое время гол отменил. И правильно сделал.
Судя по всему, свою роль сыграли первый ассистент Сандер ван Рукел и первый дополнительный ассистент Сердар Гезюбююк. Скорее всего, именно они подсказали Кайперсу, что в том эпизоде забитому мячу предшествовали офсайд у игрока швейцарской команды и фол на Алексее Березуцком. (Александр БОБРОВ)
SSergey
Объективности ради, гол забит чисто, вне игры у игрока забившего гол, не было, да и нарушение выдуманное. Жаль, что проиграли, но если за весь матч ни разу не попасть в створ, трудно надеяться на успех.
23:49
Benpb_bl
Я так и не увидел после 7 повторов, где там было нарушение.
23:46
fedor pavlovitsh
Когда же разгонят наконец-то этот позор российского футбола. Братья Березуцкие и Игнашевич пора и честь знать. У Вас ни скорости ни техники нет. Уходите же Вы на пенсию!!! Дайте дорогу другим, молодым!!! Гинеру один вопрос: Зачем Вам Лига чемпионов??? Чтобы Россию позорить??? Нет возможностей собрать команду, продайте другим!!!
23:39
fronder
Гончаренко что-то говорил о классе ЦСКА в отличие от Спартака и он, конечно, его показал. Класс на уровне дворовой команды!
23:35