23:08 | Футбол — Лига чемпионов

Судья отменил гол "Базеля" в ворота ЦСКА. И правильно сделал

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На 52-й минуте матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА "Базель" арбитр Бьерн Кайперс сначала засчитал взятие ворот хозяев поля, но через некоторое время гол отменил. И правильно сделал.

Судя по всему, свою роль сыграли первый ассистент Сандер ван Рукел и первый дополнительный ассистент Сердар Гезюбююк. Скорее всего, именно они подсказали Кайперсу, что в том эпизоде забитому мячу предшествовали офсайд у игрока швейцарской команды и фол на Алексее Березуцком. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Базель"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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SSergey

Объективности ради, гол забит чисто, вне игры у игрока забившего гол, не было, да и нарушение выдуманное. Жаль, что проиграли, но если за весь матч ни разу не попасть в створ, трудно надеяться на успех.

23:49

Benpb_bl

Я так и не увидел после 7 повторов, где там было нарушение.

23:46

fedor pavlovitsh

Когда же разгонят наконец-то этот позор российского футбола. Братья Березуцкие и Игнашевич пора и честь знать. У Вас ни скорости ни техники нет. Уходите же Вы на пенсию!!! Дайте дорогу другим, молодым!!! Гинеру один вопрос: Зачем Вам Лига чемпионов??? Чтобы Россию позорить??? Нет возможностей собрать команду, продайте другим!!!

23:39

fronder

Гончаренко что-то говорил о классе ЦСКА в отличие от Спартака и он, конечно, его показал. Класс на уровне дворовой команды!

23:35