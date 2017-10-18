Судья отменил гол "Базеля" в ворота ЦСКА. И правильно сделал

На 52-й минуте матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Базель" арбитр Бьерн Кайперс сначала засчитал взятие ворот хозяев поля, но через некоторое время гол отменил. И правильно сделал.

Судя по всему, свою роль сыграли первый ассистент Сандер ван Рукел и первый дополнительный ассистент Сердар Гезюбююк. Скорее всего, именно они подсказали Кайперсу, что в том эпизоде забитому мячу предшествовали офсайд у игрока швейцарской команды и фол на Алексее Березуцком. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Базель"