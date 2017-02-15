23:41 15 февраля | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Судья Мажич правильно наказал "Баварию" пенальти

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На 29-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария""Арсенал" фол по неосторожности в своей штрафной площади совершил Роберт Левандовски, за что был верно наказан назначением 11-метрового удара. Сербский арбитр Милорад Мажич (или кто-то из его ассистентов) заметил, что Лоран Косьельни опередил форварда мюнхенцев, сыграл в мяч, а затем Левандовски ударил его по ноге. Это нарушение правил, в данном случае влекущее за собой пенальти. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Бавария" - "Арсенал"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Излучение Промкооперации и Пищев

ЛевандовсКИЙ, ЛевандовсКОГО... Вы российская газета или какая?? Сами поляки склоняют такие фамилии, вы-то чего добиваетесь??

00:09

Баск

Извиняюсь, я имел ввиду не Левандовски, а Косельни...

23:55 15 февраля

Баск

А опасной игры со стороны Левандовски разве не было?...

23:52 15 февраля

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