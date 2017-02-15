Судья Мажич правильно наказал "Баварию" пенальти

На 29-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" – "Арсенал" фол по неосторожности в своей штрафной площади совершил Роберт Левандовски, за что был верно наказан назначением 11-метрового удара. Сербский арбитр Милорад Мажич (или кто-то из его ассистентов) заметил, что Лоран Косьельни опередил форварда мюнхенцев, сыграл в мяч, а затем Левандовски ударил его по ноге. Это нарушение правил, в данном случае влекущее за собой пенальти. (Александр БОБРОВ)
Излучение Промкооперации и Пищев
ЛевандовсКИЙ, ЛевандовсКОГО... Вы российская газета или какая?? Сами поляки склоняют такие фамилии, вы-то чего добиваетесь??
00:09
Баск
Извиняюсь, я имел ввиду не Левандовски, а Косельни...
23:55 15 февраля
Баск
А опасной игры со стороны Левандовски разве не было?...
23:52 15 февраля