Судья Мажич правильно наказал "Баварию" пенальти

На 29-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" – "Арсенал" фол по неосторожности в своей штрафной площади совершил Роберт Левандовски, за что был верно наказан назначением 11-метрового удара. Сербский арбитр Милорад Мажич (или кто-то из его ассистентов) заметил, что Лоран Косьельни опередил форварда мюнхенцев, сыграл в мяч, а затем Левандовски ударил его по ноге. Это нарушение правил, в данном случае влекущее за собой пенальти. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Бавария" - "Арсенал"