Суарес выбыл на две недели. Уругваец пропустит игру с ПСВ

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес пропустит две недели из-за травмы правого колена, сообщает сайт каталонского клуба. 31-летний уругваец будет проходить лечение стволовыми клетками и не примет участие в предстоящем матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ.

Голкипер Яспер Силлессен и полузащитник Артур также пополнили лазарет "Барселоны". 29-летний голландский вратарь испытывает проблемы с ногой и не сможет помочь команде около двух-трех недель. 22-летний бразильский хавбек не сможет принять участие в предстоящем матче с ПСВ.

"Барселона" возглавляет свою группу в Лиге чемпионов после четырех матчей с 10 очками. ПСВ располагается на последней строчке в турнирной таблице с одним баллом в активе.