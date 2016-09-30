17:54 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Суарес обматерил арбитра

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Нападающий "Барселоны" Луис Суарес нецензурно обругал лайнсмена во время матча 2-го группового турнира Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии" (2:1). Инцидент произошел в тот момент, когда мяч от уругвайского форварда ушел в аут. При этом, по мнению самого футболиста, в том эпизоде после него были нарушены правила. Сначала Суарес саркастически похлопал в ладоши, после чего по-испански обматерил арбитра.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

ну, в ЛЧ-то можно, это же не РФПЛ, где всё дозволено клубам из голубого пула)

18:09

П_о_в_а_р

Хорошо не укусил...

18:04

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