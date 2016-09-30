Суарес обматерил арбитра

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес нецензурно обругал лайнсмена во время матча 2-го группового турнира Лиги чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии" (2:1). Инцидент произошел в тот момент, когда мяч от уругвайского форварда ушел в аут. При этом, по мнению самого футболиста, в том эпизоде после него были нарушены правила. Сначала Суарес саркастически похлопал в ладоши, после чего по-испански обматерил арбитра.