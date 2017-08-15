"Стяуа" в меньшинстве сыграл вничью со "Спортингом"

В первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Спортинг" и "Стяуа" не сумели выявить победителя, сыграв вничью - 0:0. Отметим, что клуб из Румынии завершал эту игру в меньшинстве. На 80-й минуте с поля был удален Михай Пинтилий.

Напомним, что ответный матч между "Стяуа" и "Спортингом" пройдет в Бухаресте 23 августа.

Лига Чемпионов

4-й отборочный раунд

Первый матч

"Спортинг" (Португалия) - "Стяуа" (Румыния) - 0:0

"Спортинг": Руй Патрисиу, Матье, Фабиу Коэнтрау (Медейруш, 86), Коатес, Пиччини, Адриэн Силва (Фернандеш, 67), Батталья, Акунья, Мартинш, Дост, Поденсе (Думбья, 60).

"Стяуа": Ницэ, Ларие, Момчилович, Попеску, Фелипе Тейшейра, Пинтилий, Жуниор Мораис, Энаке, Алибек (Гноэре, 90), Тэнасе (Аким, 83), Голофка (Виллиам, 57).

Предупреждения: Пинтилий, 32. Пиччини, 56. Акунья, 63. Тэнасе, 64. Попеску, 70. Батталья, 82. Фернандеш, 84. Думбья, 86. Ларие, 89.

Удаление: Пинтилий (Стяуа), 80.

Судья: Брих (Германия).

15 августа. Лиссабон. Стадион Jose Alvalade.