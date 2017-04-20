Страшное падение Месси

Среда. Барселона. "Барселона" - "Ювентус" - 0:0. Врач уводит Лионеля МЕССИ с поле после неудачного падения. Фото REUTERS

Едва ли не главным эпизодом ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов "Барселона" – "Ювентус" (0:0) стал момент с падением Лионеля Месси после верхового единоборства с Миралемом Пьяничем. Аргентинец после борьбы вверху упал, ударившись о газон головой.

Кадры падения выглядели страшно. Комментировавший встречу Леонид Слуцкий предположил, увидев кровь на лице аргентинца, что это повреждение от шипов.

Лионель МЕССИ.

Матч остановился на несколько минут. Слуцкий продолжил: "Лео лицом ударился о газон, может быть и травма плечевого сустава".

Падение Лионеля МЕССИ.

Впрочем, вскоре Месси продолжил матч и доиграл его до конца.

"СЭ" вел трансляцию встречи "Барселона" – "Ювентус"