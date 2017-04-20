Страшное падение Месси

Едва ли не главным эпизодом ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов "Барселона" – "Ювентус" (0:0) стал момент с падением Лионеля Месси после верхового единоборства с Миралемом Пьяничем. Аргентинец после борьбы вверху упал, ударившись о газон головой.
19 апреля 2017 г.
Кадры падения выглядели страшно. Комментировавший встречу Леонид Слуцкий предположил, увидев кровь на лице аргентинца, что это повреждение от шипов.
Лионель МЕССИ.
Матч остановился на несколько минут. Слуцкий продолжил: "Лео лицом ударился о газон, может быть и травма плечевого сустава".
Падение Лионеля МЕССИ.
Впрочем, вскоре Месси продолжил матч и доиграл его до конца.
shpasic
"Страшный комментарий Слуцкого к падению Месси"
14:40
Хидетоши Наката
Если бы Неймар упал так, мы бы 100 % увидели театр одного актера. С потерей сознания, бригадой скорой помощи, реанимационными мероприятиями... Приходом в себя, мужественным подъемом и продолжением игры под аплодисменты стадиона. И послематчевым интервью о том, что он видел в этот момент свет в конце тоннеля!
14:05