21:21 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Страндберг - в атаке ЦСКА на матч с "Монако"

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако". В атаке армейцев сыграет нападающий Карлуш Страндберг. Защитник Василий Березуцкий начнет встречу на скамейке запасных. Его место в центре обороны займет Алексей Березуцкий.

Полностью состав команды Леонида Слуцкого выглядит следующим образом: Акинфеев, Мариу Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Натхо, Вернблум, Тошич, Головин, Ионов, Страндберг. Запасные: Чепчугов, Миланов, Траоре, Набабкин, В. Березуцкий, Чалов.

Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Монако" – ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Коновалов

СТРАНДБЕРГ - захреначь Сухоряну парочку )))

21:47

АРМЕЕЦ71

Слуцкий услышал глас народа.Сколько можно давать Траоре времени,а Страндберга держать как авоську?Ему нужно больше времени как в свое время Панченко.Но есть люди которые выходят по любому.А другим от случая к случаю.

21:45

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