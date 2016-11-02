Страндберг - в атаке ЦСКА на матч с "Монако"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Монако". В атаке армейцев сыграет нападающий Карлуш Страндберг. Защитник Василий Березуцкий начнет встречу на скамейке запасных. Его место в центре обороны займет Алексей Березуцкий.

Полностью состав команды Леонида Слуцкого выглядит следующим образом: Акинфеев, Мариу Фернандес, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Натхо, Вернблум, Тошич, Головин, Ионов, Страндберг. Запасные: Чепчугов, Миланов, Траоре, Набабкин, В. Березуцкий, Чалов.

Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Монако" – ЦСКА