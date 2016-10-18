08:31 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Столе Сольбаккен: "Весь мир полюбил "Лестер" в прошлом сезоне"

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Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен перед матчем Лиги чемпионов против "Лестера" похвалил соперника за победу в чемпионате Англии в прошлом сезоне. Встреча состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.

- "Лестер", выиграв премьер-лигу в прошлом сезоне, удивил весь мир, - цитирует пресс-служба УЕФА Сольбаккенна. - И мы полюбили эту команду. Это хорошо для футбола в целом, когда такой аутсайдер, как "Лестер", побеждает в чемпионате Англии. Теперь все могут извлечь из этого уроки.

Трансляция матча "Лестер" - "Копенгаген"

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/live-coverage/index.html#lb/8515

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