Столе Сольбаккен: "Весь мир полюбил "Лестер" в прошлом сезоне"

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен перед матчем Лиги чемпионов против "Лестера" похвалил соперника за победу в чемпионате Англии в прошлом сезоне. Встреча состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.

- "Лестер", выиграв премьер-лигу в прошлом сезоне, удивил весь мир, - цитирует пресс-служба УЕФА Сольбаккенна. - И мы полюбили эту команду. Это хорошо для футбола в целом, когда такой аутсайдер, как "Лестер", побеждает в чемпионате Англии. Теперь все могут извлечь из этого уроки.

Трансляция матча "Лестер" - "Копенгаген"