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Столе Сольбаккен: "Копенгаген" постарается обыграть "Порту"

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Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен надеется на победу в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Порту". Встреча состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени.

- "Копенгаген" постарается обыграть "Порту", - цитирует пресс-служба УЕФА Сольбаккена. - Однако я также уверен, что соперник тоже будет пытаться выиграть. Конечно, с Корнелиусом и Сантандером у нас было бы больше вариативности в атаке, но они травмированы. "Копенгагену" нужно будет играть быстрее и быть острее около ворот соперника. Чудо может случиться!

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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