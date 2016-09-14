15:28 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Стивен Н'Зонзи: "Севилья" хочет отомстить "Ювентусу"

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Полузащитник "Севильи" Стивен Н'Зонзи надеется, что его команда в матче 1-го тура Лиги чемпионов отомстит "Ювентусу" за поражение в прошлом году. Туринцы обыграли севильцев со счетом 2:0 в прошлом розыгрыше турнира и заняли первое место в своей группе.

- В прошлом году я играл в обоих матчах против "Юве", - цитирует AS Н'Зонзи. - Сегодня все будет иначе. Это будет своего рода месть за прошлогоднюю встречу в Турине. Я начал сезон хорошо и считаю, что стал намного лучше, чем в прошлом сезоне.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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