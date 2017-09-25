Стивен Джеррард: "В матче с "Ливерпулем" преимущество на стороне "Спартака"

Главный тренер юношеской команды "Ливерпуля" Стивен Джеррард в преддверии матча 2-го тура группового турнира юношеской Лиги чемпионов против "Спартака" отметил, что преимущество будет на стороне соперника. Однако, по его словам, если "красные" покажут свой максимум, то могут надеятся на удачный результат.

– Это совершенно иной вызов для ребят, – цитирует Джеррарда официальный сайт "Ливерпуля". – Это большая игра вдали от дома. Нам придется туда ехать, и, безусловно, преимущество на стороне "Спартака". Однако какой же это прекрасный опыт – играть за границей и предвосхищать игру первой команды в Лиге чемпионов.

Мы отлично сыграли в первой игре против "Севильи". Мы напоним ребятам, что они задали высокие стандарты и теперь планка стоит очень и очень высоко.

Могут ли вновь они взять эту высоту или хотя бы приблизиться к ней в игре со "Спартаком"? Если они сделают это, то, надеюсь, добьются хорошего результата.