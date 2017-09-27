Стивен Джеррард: "Мои игроки в матче со "Спартаком" хотели добиться славы вместо того, чтобы быть командой"

Главный тренер молодежного состава "Ливерпуля" Стивен Джеррард после поражения от "Спартака" (1:2) в матче 2-го тура Юношеской лиги УЕФА отметил, что игроки допустили много индивидуальных ошибок в течение встречи. Он также добавил, что красно-белые действовали лучше как команда.

Напомним, "Ливерпуль" победил "Севилью" в 1-м матче со счетом 4:0.

– Я чувствую себя так же, как и игроки – расстроен и разочарован. Против "Севильи" мы сыграли отлично, это было выступление на 9 из 10 баллов, – приводит официальный сайт "Ливерпуля" слова Джеррарда. – Тогда я похвалил команду и сказал им, что они очень высоко подняли планку. Мы не ждем от них такой игры каждый раз, потому что каждый матч по-своему разный. Мы знали, что матч со "Спартаком" будет сложным. Однако если бы мы приложили те же усилия, что с "Севильей", мы бы добились успеха. К сожалению, игроки допускали индивидуальные ошибки на протяжении встречи.

"Спартак" больше владел инициативой и лучше действовал как команда. Думаю, что наши игроки хотели добиться славы за счет своих индивидуальных действий вместо того, чтобы быть командой.

Я уверен, что, когда команды приедут к нам, у нас будет достаточно высокое качество игры и достаточно таланта, чтобы противостоять им.