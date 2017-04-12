09:58 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Стивен Джеррард: "Мне интересно, как Матье вообще носит футболку "Барселоны"?"

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Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что защитник "Барселоны" Жереми Матье не соответствует уровню каталонского клуба. Англичанин раскритиковал его после игры 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:3).

– Матье заменили в перерыве, он провел совершенно кошмарные первые 45 минут, – цитирует Squawka Джеррарда. – Мне интересно, как он вообще носит футболку "Барселоны"? Он же в нескольких милях по уровню игры от этого клуба.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Проба положительна

Достойный защ)).....для Крыльев))

10:58

Flamenco

На хрен такой тренер нужен!

10:50

Flamenco

Только об этом Энрике ничего не знает! Там не только МатьЕ! Гомик, Пако, Динь, и ещё минимум трое! Вратарская линия слабая очень!

10:48

Ботаникум

И впрямь, как ТАКОЕ "ПОЛЕНО", достойное разве что "Звенита", выступает за команду, славящуюся своим техничным футболом???? Невероятный "триумф" "барсучьих менагеров"!!!!! Надеюсь, в этот раз "Барсе" и Атейкин не поможет выкрутиться!

10:45

Roma_Totti

Луис Энрике так не думает, весь сезон пожарит и именно его выпускает с Юве, даже петуху понятно что с ним сделают Дибала и Игуаин.)))

10:43

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