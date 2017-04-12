Стивен Джеррард: "Мне интересно, как Матье вообще носит футболку "Барселоны"?"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что защитник "Барселоны" Жереми Матье не соответствует уровню каталонского клуба. Англичанин раскритиковал его после игры 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:3).
– Матье заменили в перерыве, он провел совершенно кошмарные первые 45 минут, – цитирует Squawka Джеррарда. – Мне интересно, как он вообще носит футболку "Барселоны"? Он же в нескольких милях по уровню игры от этого клуба.
Проба положительна
Достойный защ)).....для Крыльев))
10:58
Flamenco
На хрен такой тренер нужен!
10:50
Flamenco
Только об этом Энрике ничего не знает! Там не только МатьЕ! Гомик, Пако, Динь, и ещё минимум трое! Вратарская линия слабая очень!
10:48
Ботаникум
И впрямь, как ТАКОЕ "ПОЛЕНО", достойное разве что "Звенита", выступает за команду, славящуюся своим техничным футболом???? Невероятный "триумф" "барсучьих менагеров"!!!!! Надеюсь, в этот раз "Барсе" и Атейкин не поможет выкрутиться!
10:45
Roma_Totti
Луис Энрике так не думает, весь сезон пожарит и именно его выпускает с Юве, даже петуху понятно что с ним сделают Дибала и Игуаин.)))
10:43