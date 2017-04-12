Стивен Джеррард: "Мне интересно, как Матье вообще носит футболку "Барселоны"?"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что защитник "Барселоны" Жереми Матье не соответствует уровню каталонского клуба. Англичанин раскритиковал его после игры 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:3).

– Матье заменили в перерыве, он провел совершенно кошмарные первые 45 минут, – цитирует Squawka Джеррарда. – Мне интересно, как он вообще носит футболку "Барселоны"? Он же в нескольких милях по уровню игры от этого клуба.