Стивен Джеррард: "Ливерпуль" не будет аутсайдером в финале. У нас очень хорошие шансы"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард оценил шансы команды в финале Лиги чемпионов против "Реала".

- Думаю, у нас очень хорошие шансы. Не сказал бы, что в этом финале мы будем аутсайдерами, - цитирует англичанина официальный сайт УЕФА. - Вместе с тем, наверное, "Ливерпуль" не будет против такого статуса. Так можно снять лишнее напряжение.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.