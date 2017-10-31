Стивен Цубер: "Базель" может победить ЦСКА, если снова сыграет на контратаках"

Полузащитник "Хоффенхайма" Стивен Цубер, ранее выступавший в ЦСКА, в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между армейцами и "Базелем" выразил уверенность в том, что красно-синие будут биться за победу.

При этом хавбек не сомневается, в том, что соперник может переиграть швейцарцев, если они будут действовать на контратаках.

– Я видел обзор первого матча и сомневаюсь в том, что ЦСКА в чем-то уступил сопернику. "Армейцы" старались показать свой футбол на своем поле, но швейцарцы были успешны в контратаках, – приводит 20min.ch слова Цубера. – В предстоящей встрече красно-синим нужна победа, если они хотят сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Я уже говорил, что ЦСКА никогда не сдается. Но если "Базель" опять сыграет также, то он сможет победить.

Напомним, что матч "Базель" – ЦСКА состоится сегодня, начало игры – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Стивен Цубер: "Сомневаюсь, что возрастная оборона – слабое место ЦСКА ​