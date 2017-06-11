Стив Холланд: "Гол Рамиреса "Барселоне" в 2012 году - самый важный в истории "Челси"

Бывший тренер "Челси" Стив Холланд отметил, что гол хавбека Рамиреса в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (1:0) является самым важным в истории лондонцев. "Челси" выиграл у "Барсы" по сумме двух матчей (2:2, 1:0), вышел в финал и выиграл турнир.

- Гол Рамиреса был самым важным голом в истории "Челси", - цитирует официальный сайт клуба Холланда. - Нам не нужно было забивать во втором тайме, достаточно было обороняться. Это было трудно, но возможно. Если бы нам пришлось идти в атаку во втором тайме, то оставались бы открытые зоны в обороне. В перерыве из-за удаления мы перестроились на схему 4-5-0. Дрогба играл фактически левого защитника.