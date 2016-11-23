Стипе Плетикоса: "Ростову" нужно поставить памятник!"

Бывший вратарь "Ростова" Стипе Плетикоса после победы ростовчан в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Баварией" (3:2) поздравил команду с успехом. Он добавил, что итог встречи закономерен.

– Хочу от всей души поздравить команду и болельщиков, – начал Плетикоса. – Замечательная игра и победа.

– Было ли какое-то предчувствие, что "Ростов" победит?

– Думал, что "Ростов" способен не проиграть. Я же был на первом матче в Мюнхене, видел все воочию. "Ростов" не заслуживал того разгрома, до первого гола вообще играл на равных. А потом судья подарил "Баварии" пенальти…

– Сегодняшний результат закономерен?

– Да. Это тактическая победа. Сыграли по схеме 5-3-2. Понимал, что "Бавария" будет катать мяч, а "Ростов" ловить соперника на контратаках. В итоге хозяева и использовали свои шансы.

– Теперь "Ростову" нужно памятник поставить в городе?

– Конечно! Какие вопросы? Настоящий праздник. Само попадание в Лигу чемпионов – уже расценивалось как чудо. А здесь "Ростов" еще и на равных играет с "Атлетико" и "Баварией". О чем тут еще говорить? Все молодцы! (Виталий АЙРАПЕТОВ)