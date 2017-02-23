Стеван Йоветич: "Исход противостояния "Севилья" – "Лестер" еще не решен"

Нападающий "Севильи" Стеван Йоветич после победы над "Лестером" (2:1) в домашнем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что команда еще не гарантировала себе выход в следующую стадию турнира. Ответная встреча состоится 14 марта.

– "Севилья" – команда, у которой есть цель, – приводит официальный сайт УЕФА слова Йоветича. – Сегодня у нас было много моментов, но в Лиге чемпионов нужно реализовывать каждую возможность. Предстоял очень непростой матч, мы знали это. "Лестер" – хорошая команда, которая отлично выступает в Лиге чемпионов. Сегодня соперник действовал достаточно неплохо, исход противостояния еще не решен.