11:38 | Футбол — Лига чемпионов

Статистика от Туктамышевой. Фигуристка высмеяла падения Неймара

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева иронично отозвалась о склонности к симуляциям на футбольном поле нападающего "ПСЖ" Неймара. Спортсменка заявила, что за всю свою карьеру не падала столько, сколько бразилец за 90 минут.

- Смотрела матч "Ливерпуль" - "ПСЖ". За всю свою карьеру на льду я падала меньше, чем Неймар за 90 минут, - написала Туктамышева в Твиттере.

Во время чемпионата мира-2018 Неймара нередко подвергали критике за поведение после стыков с другими игроками на футбольном поле. 

Бразилец пополнил состав "ПСЖ" прошлым летом. Он пришел из "Барселоны", и его трансферная цена составила 222 миллиона евро.

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