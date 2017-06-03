"Старт" "Ювентуса" на финал Лиги чемпионов - второй по возрасту в истории, Буффон - третий по возрасту игрок

Стартовый состав "Ювентуса" на финал Лиги чемпионов против "Реала" занимает второе место по среднему возрасту в истории решающих игр турнира - 30 лет 336 дней. Самый старый состав в истории был у "Милана" в финале Лиги чемпионов-2006/07 против "Ливерпуля" (2:1) - 31 год 35 дней.

Вратарь и капитан "Юве" Джанлуиджи Буффон является третьим по возрасту футболистом, выходившим на поле в решающем матче главного еврокубкового турнира. Самым старым был другой голкипер "Ювентуса" Дино Дзофф, вышедший на поле в финале Кубка чемпионов-1982/83 в возрасте 41 год 86 дней. В том поединке "Юве" уступил "Гамбургу" (0:1). Второе место занимает экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар, защищавший ворота в финале Лиги чемпионов-2010/11 против "Барселоны" (1:3).

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"