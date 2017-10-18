Старший тренер молодежки ЦСКА: "Армейцам не хватает опыта, игроки допускают детские ошибки"

Старший тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксенов после матча 3-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА против "Базеля" (2:3) отметил, что его команде противостоял сильный соперник. Специалист также добавил, что его подопечные допускали детские ошибки.

– Настаивались на победу, но нам противостоял достаточно сильный соперник, – сказал Аксенов. – Мы предполагали, что будет сильное сопротивление. Нам пока очень тяжело, в этом году в команде дебютировали семь человек, только пришедшие из академии. У нас есть игроки и 2000, и 2001 года рождения. Если у "Базеля" состав меняется постепенно, то у нас он обновился практически полностью. Команде не хватает опыта игры на таком уровне, поэтому каждый матч дается нелегко. Допускаем много ошибок в обороне, даже назову их детскими, потому что пришедшие ребята действительно еще дети. Надеюсь, эти встречи пойдут ребятам на пользу.

– Довольны прогрессом молодых игроков?

– Очень доволен самыми младшими ребятами в нашей команде. Они играют самоотверженно. Где-то не получается, где-то ошибки, но без этого не будет прогресса. Да, обидно, что допускаем их в этом турнире. Да, мы хотим пойти дальше по турниру, но нужно понимать, какое у нас время – мы должны перетерпеть ошибки и, где-то пожертвовав результатом, приобрести опыт, набить шишки.

– Понимаете, что уже вряд ли пройдете дальше в турнире?

– Задача стоит выходить и побеждать в каждой игре. А в плане результата нам нужно время, чтобы ставить задачи. Наверное, готовы пожертвовать результатами, чтобы ребята получили необходимый опыт. (Павел ГУРЕВИЧ)