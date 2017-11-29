Станислав Черчесов: "Каждый хочет серию, как у Акинфеева"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью ТАСС отметил, что у каждого футболиста в карьере бывают отрезки, когда не до конца получается. Кроме того, специалист подчеркнул, что любой голкипер хотел бы провести столько же игр в Лиге чемпионов, как и Игорь Акинфеев.

Напомним, капитан ЦСКА неизменно пропускал в главном еврокубковом турнире в 43 матчах подряд. Серия прервалась 22 ноября, когда армейцы дома обыграли "Бенфику" (2:0).

– Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в текущем сезоне забил 17 мячей в 29 матчах, но в последних 11 играх он отличился лишь дважды. Как можете объяснить такие перепады в статистике?

– Меня это не настораживает. У него есть проблема – побаливает ахилл. Мы учитывали это на последнем сборе и внимательно подходили к его подготовке к матчам. Если есть болячка, тренируешься не в полную и играешь соответственно. Это все равно дает о себе знать. Федор Смолов не забивал, а сейчас забивает. У каждого бывают отрезки, когда не до конца получается.

– Смолов забил семь мячей в последних семи матчах, догнал Кокорина в гонке бомбардиров чемпионата страны (по девять голов). Футбольная общественность вновь задается вопросом, как 27-летний форвард выглядел бы в европейском чемпионате. Если бы у него была такая возможность, и он обратился бы к вам за советом, какой бы дали?

– Мы в сборной какие-то вещи обсуждаем, но никогда никому ничего не советуем. Каждый игрок сам должен знать и чувствовать, чего он хочет, и быть к этому готовым. Со стороны может казаться одно, а внутреннее состояние у игрока другое. Футболист сам должен принять решение и быть за него в ответе, вот и все. Мы можем только поделиться опытом и обрисовать плюсы и минусы.

– Игорь Акинфеев в последнем матче Лиги чемпионов прервал неудачную серию. Это может сказаться на его игре?

– Я вам должен сказать, что любой вратарь пожелал бы себе такую "неудачную" серию. Сколько у него там матчей? Пятьдесят? Каждый год человек стабильно играет в Лиге чемпионов. Убежден, если бы вы ему об этом не напоминали, он бы об этом и не знал. Человек стабильно играет на хорошем уровне. В конце концов, пропускает не вратарь, а вся команда.