Станислав Черчесов: "Хотелось бы увидеть победу Буффона в финале Лиги чемпионов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал удачи "Ювентусу" Джанлуиджи Буффона в финале Лиги чемпионов против "Реала". Специалист отметил, что голкипер туринцев заслужил это.

– 3 июня, когда сборная будет в Австрии, пройдет финал Лиги чемпионов. Может, планируете какой-то коллективный просмотр?

– Одна из главных задач главного тренера – не мешать. Захотят смотреть вместе – пожалуйста. А могут и по номерам остаться. Свободное время на то и свободное. А что касается финала, то мне бы хотелось увидеть победу Буффона. Он это заслужил. Пусть выиграет Лигу чемпионов и приезжает к нам на чемпионат мира. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.