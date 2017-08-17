Станимир Стойлов: "Класс игроков "Селтика" сыграл решающую роль в матче с "Астаной"

Главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов после разгромного поражения от "Селтика"​ в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (0:5) посетовал на большое количество индивидуальных ошибок. Также он отметил, что рассчитывает на победу в ответной встрече.

– Поздравляю "Селтик" с победой, - цитирует kazfootball.kz Стойлова. - Я думаю, что мы допустили много индивидуальных ошибок. Класс игроков "Селтика" сказался и сыграл решающую роль. Практически все удары в створ наших ворот обернулись голами. Мы хорошо начали первый тайм и у нас были моменты для гола. Во втором тайме, когда мы открылись, нашей обороне было сложно сдержать соперника. Если мы впредь хотим играть на таком высоком уровне, как "Селтик", нужно работать на будущее.

– У "Астаны" замечательная статистика в домашних играх. Возможен ли камбэк? Можно ли отыграться после такого счета?

– Мы постараемся не проиграть в домашних стенах. Если возможно, выигрыш тоже будет хорошим результатом. У нас отличная поддержка со стороны болельщиков. Дома футболисты играют намного лучше. Нужно время, чтобы равноценно выступать как в гостевой игре, так и в домашней. Я думаю, что мы добьемся хорошего результата при высокой поддержке зрителей.