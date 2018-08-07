"Стандард" отыгрался с 0:2 в матче Лиги чемпионов против "Аякса"

Бельгийский "Стандард" и голландский "Аякс" сыграли вничью в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 2:2. Амстердамцы вели в счете 0:2 до 67-й минуты, по голу забили Хюнтелар и Тадич.

По мячу в составе льежской команды забили Карсела-Гонсалес и Эмон. Бельгийцы сравняли счет с пенальти на 94-й минуте.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Первый матч

"Стандард" (Бельгия) - "Аякс" (Голландия) - 2:2 (0:2)

Голы: Хюнтелар, 19 (0:1). Тадич, 34 (0:2). Карсела-Гонсалес, 67 (1:2). Эмон, 90+4 - с пенальти (2:2).

Судья: Штилер (Германия).

7 августа. Льеж. Стадион Maurice Dufrasne (Sclessin).