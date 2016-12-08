Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов. С первого места из своих в 1/16 финала турнира вышли: "Арсенал", "Наполи", "Барселона", "Атлетико", "Монако", "Боруссия" Д, "Лестер" и "Ювентус". Со второго: "ПСЖ", "Бенфика", "Манчестер Сити", "Бавария", "Байер", "Реал", "Порту",и "Севилья".
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 12 декабря. Торжественная церемония пройдет в швейцарском Ньоне.
Очень плохой мальчик
Команды одной страны будут разводить? А то могут сойтись Барса с Реалом уже в одной восьмой.
02:27
Sakket
в 1/8,спецы...
02:20