01:30 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов

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Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов. С первого места из своих в 1/16 финала турнира вышли: "Арсенал""Наполи""Барселона""Атлетико""Монако""Боруссия" Д"Лестер" и "Ювентус". Со второго: "ПСЖ", "Бенфика""Манчестер Сити""Бавария""Байер""Реал", "Порту""Севилья".

 

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 12 декабря. Торжественная церемония пройдет в швейцарском Ньоне.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 6-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Очень плохой мальчик

Команды одной страны будут разводить? А то могут сойтись Барса с Реалом уже в одной восьмой.

02:27

Sakket

в 1/8,спецы...

02:20

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