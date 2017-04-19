23:40 19 апреля | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов

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Определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов. Первые матчи стадии пройдут 2 и 3 мая, а ответные – 9 и 10 мая. Напомним, что и на этой стадии турнира команды ни по какому принципу не разводятся, и каждый соперник может сыграть с каждым.

В полуфинале турнира выступят "Реал", "Атлетико" (оба – Испания), "Монако" (Франция), "Ювентус" (Италия).

Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 21 апреля, в швейцарском Ньоне. Мероприятие начнется в 14.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

я за "ЮВЕНТУС", Буффон заслужил!!! на крайняк "МОНАКО"

23:54 19 апреля

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