Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов

Определились все участники 1/2 финала Лиги чемпионов. Первые матчи стадии пройдут 2 и 3 мая, а ответные – 9 и 10 мая. Напомним, что и на этой стадии турнира команды ни по какому принципу не разводятся, и каждый соперник может сыграть с каждым.

В полуфинале турнира выступят "Реал", "Атлетико" (оба – Испания), "Монако" (Франция), "Ювентус" (Италия).

Жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 21 апреля, в швейцарском Ньоне. Мероприятие начнется в 14.00 по московскому времени.