Стали известны подробности про задержанного фаната "Спартака" в Мариборе

Глава фан-клуба "Спартака" Валентин Коршунов рассказал изданию Life подробности про задержанного фаната красно-белых в Мариборе. По его словам, члены движения нашли видео– и фотоматериалы, подтверждающие невиновность болельщика. Как отмечает Коршунов, сам он был в Мариборе, но момент с предполагаемой прокурором атакой на сотрудников правопорядка не видел. Сегодня 23-летний Андрей Мартьянов, которые подозревается в этом нападении, предстанет перед судом в Мариборе.

Как утверждает Life, Мартьянов состоит в главной боевой группировке красно-белых – "Школе". "Фирма" (как называют себя сами хулиганы) специализируется на драках и активной поддержке клуба. Эта информация подтверждается фотографиями в соцсетях: на спине у Мартьянова есть татуировка именно этой группировки с девизом "Победа или смерть".

Судя по всему, навыки рукопашного боя у Мартьянова есть. Он длительное время занимается единоборствами, а его брат Сергей является одним из организаторов клуба в Москве, в котором проходят регулярные тренировки по ММА. На родине у Андрея остались жена Алена и маленький трехлетний сын Илья.

Как пишет Алена, сейчас идет сбор денег на защиту подозреваемому мужу, а вскоре девушка вылетит в Марибор для личного присутствия на процессе. Брат задержанного Сергей при этом отметил, сегодня вечером в Мариборе состоится судебное заседание, на котором будет рассматриваться дело по существу. Теоретически возможно, что приговор россиянину вынесут уже через несколько часов – если судья найдет для этого достаточные основания.

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