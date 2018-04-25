Стали известны имена двух фанатов "Ромы", подозреваемых в покушении на убийство

Итальянские СМИ узнали имена двух фанатов "Ромы", которые были арестованы в Англии по подозрению в покушении на жизнь болельщика "Ливерпуля", сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera. По данным издания, ими оказались 21-летний Филиппо Ломбарди и 29-летний Даниэль Шушо.

Напомним, инцидент произошел вчера перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов между "Ромой" и "Ливерпулем". Группа фанатов римского клуба напала на англичан, в результате чего тяжелую травму головы получил 53-летний Шон Кокс. Орудием стала пряжка ремня, которая использовалась наподобие булавы. Сейчас Кокс находится в искусственной коме, его состояние оценивается как критическое.

Ломбарди и Шушо состоят в ультрас-группе "Федайн", в соцсетях у них обнаружили фотографии с гостевого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Шахтера". У Ломбарди также опубликовано сообщение, в котором он призывает к насилию против "людей в форме".

На матче с "Ливерпулем", как полагают полицейские, Ломбарди и Шушо держались обособленно от основной массы фанатов и зашли на стадион отдельно от них. Как сообщает издание, по всей видимости, фанатов помогли опознать итальянские полицейские, которые сопровождали ультрас "Ромы" на Туманном Альбионе.

Отметим, что полицейские также задержали семь итальянцев, участвовавших в атаке на Кокса и компанию. Кроме того, органы правопорядка продолжают искать еще 11 нападавших.