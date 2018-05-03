Стадион "Ромы" в Википедии переименовали в "Садио Олимпико"

В сети появились скриншоты страницы домашнего стадиона "Ромы" на английской Википедии. На этом ресурсе "Стадио Олимпико" был переименован в "Садио Олимпико". По всей видимости, таким образом болельщики "Ливерпуля" отметили выход своей команды в финал Лиги чемпионов.

"Красные" накануне, 2 мая, вышли в финал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей "Рому" (5:2 – дома, 2:4 – на выезде). В обеих встречах голами отметился сенегальский форвард английской команды Садио Мане.

Напомним, в финале главного еврокубкового турнира "Ливерпуль" сыграет с "Реалом". Встреча состоится 26 мая в Киеве на Олимпийском стадионе. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.