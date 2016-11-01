20:33 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Стадион "Манчестер Сити" был эвакуирован перед матчем с "Барселоной"

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За несколько часов до матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Сити""Барселона" стадион "Этихад" был эвакуирован. Как сообщает L’Equipe, на тот момент на стадионе находились только сотрудники и журналисты. Причина эвакуации не была названа.

Отметим, что через несколько минут после выхода всех людей со стадиона был над сигнал об отмене тревоги, и все вернулись на свои места.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Flamenco

Отметим, что через несколько минут после выхода всех людей со стадиона был над сигнал об отмене тревоги, и все вернулись на свои места. ______________________________________________________________________________________________________________________ ПЕРЕСТАВЬТЕ БУКВЫ МЕСТАМИ "НАД - ДАН" спасибо

21:52

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