Стадион "Манчестер Сити" был эвакуирован перед матчем с "Барселоной"

За несколько часов до матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Барселона" стадион "Этихад" был эвакуирован. Как сообщает L’Equipe, на тот момент на стадионе находились только сотрудники и журналисты. Причина эвакуации не была названа.

Отметим, что через несколько минут после выхода всех людей со стадиона был над сигнал об отмене тревоги, и все вернулись на свои места.