Спортивный директор РПЛ: "Уфа" не может сыграть два матча за два дня. Решения нет – вопрос остается открытым"

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал о переносах матчей чемпионата России. По его словам, пока неясна ситуация с "Уфой", которой предстоит сыграть в Лиге Европы с "Прогресом".



– В соответствии с регламентом клуб, выступающий в Лиге чемпионов или Лиге Европе имеет право обратиться в лигу, – подчеркнул Пышкин. – "Зенит" обратился 24 июля после жеребьевки с просьбой, если "Динамо" из Минска выйдет в следующий раунд, перенести матч с "Рубином" на 13 августа. Команда из Петербурга обратилась к хозяевам поля. "Рубин" согласился перенести матч.



Дата при жеребьевке назначена была так, что если "Уфа" пройдет в следующий раунд, то ее матч состоится 14 августа. Команда не может сыграть в двух мачтах за два дня. Решение? Вопрос остается открытым. (Ярослав СУСОВ)