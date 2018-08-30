Спортивный директор "Ромы": "Нам досталась сложная группа в Лиге чемпионов. У ЦСКА есть европейский опыт"

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи заявил, что римлянам досталась сложная группа в Лиге чемпионов. Римский клуб сыграет в квартете G, где встретится с ЦСКА, "Реалом" и "Викторией" Пльзень.

- Для нас все могло бы быть и хуже, и лучше, - приводит слова Мончи Sky Italia. - Мы должны уважать соперников: "Реал" - действующий победитель Лиги чемпионов, ЦСКА имеет европейский опыт, "Виктория" очень хорошо мотивирована. Нам досталась сложная группа.

Даты группового турнира:

1-й тур - 18/19 сентября

2-й тур - 2/3 октября

3-й тур - 23/24 октября

4-й тур - 6/7 ноября

5-й тур - 27/28 ноября

6-й тур - 11/12 декабря

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