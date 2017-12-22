Спортивный директор "ПСЖ": "Надеюсь, арбитр не будет влиять на игру, как в матче "Реала" с "Баварией"

Спортивный директор "ПСЖ" Антеро Энрике надеется, что его команде удастся переиграть "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также он рассчитывает, что судья не будет на стороне мадридского клуба, как в прошлом сезоне в противостоянии мадридцев с "Баварией".

- Эта жеребьевка была плохой не только для нас, но и для "Реала", - цитирует Le Parisien Энрике. - Но мы будем в центре футбольного мира. И это важно. Здорово было бы пройти в следующую стадию. Если, конечно, арбитр не будет создавать разницу, как в противостоянии "Реала" и "Баварии" в Мюнхене в прошлом сезоне. Также бывают определенные аномалии, как в ответной встрече между "ПСЖ" и "Барселоной".