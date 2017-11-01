Спортивный директор "Барселоны" просматривал Головина в матче против "Базеля"

Спортивный директор "Барселоны" Роберто Фернандес посетил матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором встречались "Базель" и ЦСКА (1:2). По информации Marca, представитель испанского клуба просматривал полузащитника армейцев Александра Головина и защитника швейцарской команды Мануэля Аканджи.

Хавбек провел на поле весь матч, поучаствовав в атаке, которая завершилась голом Алана Дзагоева.

Напомним, что после четырех туров группового турнир Лиги чемпионов занимает третье место в группе A, уступая "Базелю" по личным встречам (0:2 – в Москве, 2:1 – в Базеле). Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов армейцам может не хватить двух побед.

В 5-м туре армейцы встретятся с "Бенфикой" (22 ноября, дома). В 6-м туре красно-синие сыграют с "Манчестер Юнайтед" (5 декабря, на выезде).

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Для выхода в плей-офф ЦСКА может не хватить двух побед