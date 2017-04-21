Спортивный директор "Атлетико": "Ответным матчем с "Реалом" хотим достойно попрощаться с нашим стадионом"

Спортивный директор "Атлетико" Клементе Вильяверде после жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, где "матрасникам" выпал "Реал", отметил, что команде будет важно достойно проявить себя в ответной встрече, которая пройдет на "Висенте Кальдерон". Напомним, что со следующего сезона "Атлетико" будет выступать на новой арене.

– Наши игроки и болельщики дважды познавали горечь поражений от "Реала" в финале Лиги чемпионов, – цитирует пресс-служба УЕФА Вильяверде. – Все знают, что дорога до решающей игры турнира покоряется только большой работой. Будем надеяться, что в последнем матче Лиги чемпионов на "Висенте Кальдерон" мы достойно попрощаемся с нашим стадионом.

"СЭ" провел трансляцию жеребьевки //

Испанские СМИ подозревают, что итоги жеребьевки Лиги чемпионов были спланированы