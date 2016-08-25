"Спортинг" - Криштиану Роналду: "Всегда рады видеть тебя дома"

На своей странице в твиттере лиссабонский "Спортинг" поприветствовал нападающего "Реала" Криштиану Роналду, поскольку в групповом турнире Лиги чемпионов родная и действующая команды форварда сыграют между собой. Помимо этих двух клубов в группе F также выступят дортмундская "Боруссия" и "Легия".
"Скоро увидимся, Криштиану Роналду! Всегда рады видеть тебя дома", – гласит сообщение лиссабонцев.
See you soon @Cristiano! You're always welcome home! #MadeInSporting– Sporting CP_en (@SportingCP_en) 25 августа 2016 г.