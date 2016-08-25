19:52 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Спортинг" - Криштиану Роналду: "Всегда рады видеть тебя дома"

0
0
0

На своей странице в твиттере лиссабонский "Спортинг" поприветствовал нападающего "Реала" Криштиану Роналду, поскольку в групповом турнире Лиги чемпионов родная и действующая команды форварда сыграют между собой. Помимо этих двух клубов в группе F также выступят дортмундская "Боруссия" и "Легия".

"Скоро увидимся, Криштиану Роналду! Всегда рады видеть тебя дома", – гласит сообщение лиссабонцев.

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ