Спортдир "Ромы": "Наша цель в Лиге чемпионов - пройти как можно дальше"

Спортивный директор "Ромы" Мончи в преддверии сегодняшнего матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что римляне возлагают большие надежды на этот турнир. Он также добавил, что "матрасники" – великая команда.

– Мы возлагаем на Лигу чемпионов большие надежды, потому что для нас это главный турнир, – цитирует Football Italia Мончи. – За последние несколько лет наши дела в еврокубках не очень хорошо обстоят, поэтому цель – пройти как можно дальше.

"Атлетико"? Это постоянный участник Лиги чемпионов, очень сложный соперник. Приходится играть против великих команд.